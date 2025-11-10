ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の海外旅行商品で、「24時間日本語救急医療サポート海外旅行保険」を自動付帯する。2026年4月1日出発分からが対象となる。旅行先での治療費や救援者費用、損害賠償などの費用サポートに加え、24時間の日本語サポートが利用できる。治療費や通院時の交通費は3,000万円、賠償責任は1億円までサポートする。傷害での死亡、後遺障害、疾病での死亡、携行品損害は含まれていない。引受保険会社は損害保険ジ