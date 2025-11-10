中国国際航空は、北京/首都〜アブダビ線を2026年1月24日に開設する。火・水・金・土曜の週4往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は北京/首都発が9時間25分、アブダビ発が8時間。北京とアブダビの間は、エティハド航空が北京/大興発着で1日1往復を運航しており、中国東方航空と共同運航（コードシェア）を行っている。■ダイヤCA705北京/首都（16：25）〜アブダビ（21：50）／火・水・金・土CA706ア