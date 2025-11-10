高級珍味で知られる「からすみ」作りが三重県尾鷲市で、最盛期を迎えています。「からすみ」は、塩水につけたボラの卵巣を天日干しで乾燥させた高級食材です。 【写真を見る】からすみ作り最盛期 ボラの不漁で価格は5000円から2万円ほどで全国へ 創業100年超の店で天日干し作業 三重・尾鷲市 創業100年をこえる尾鷲市の鮮魚店「はし佐商店」では、今月初めから、からすみの天日干し作業が始まりました。風通しの良い屋上の作業場