祝勝会でスピーチをするカーショー(C)Getty Imagesドジャース一筋で18年を過ごし、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショーに対して、球団側が将来的なポストを用意していることが現地時間11月9日までに分かった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が伝えている。【動画】極上のエンディング…泣きながら家族と抱き合うカーショーを見る同メディアによれば、カーショーは「最近、球団編成本部長のアンドリュー