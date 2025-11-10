能登半島地震で校舎が被害を受けた石川県輪島市の門前高校で、新たに完成した仮設校舎での授業が10日から始まりました。門前高校では能登半島地震以降、しばらくは元の校舎を使っていましたが、その後、建物の基礎部分にくいの変形などが見つかったため、生徒たちは2025年1月から、近くの公民館を間借りして授業を受けてきました。グラウンドの一角に整備された仮設校舎は、プレハブ2階建てで、全校生徒96人は10日真新しい校舎で再