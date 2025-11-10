本格的な冬の訪れに備え、金沢市内では街なかの木を雪の重みから守る雪吊りの取り付け作業が始まりました。金沢市では冬の間、北陸特有の湿った雪の重みから守るため、街路樹や公園などの木に雪吊りを施しています。毎年初日は金沢駅・鼓門（つづみもん）のクロマツから作業が行われますが、天候の影響で今年は地下の中庭から始まりました。市から委託された造園業者が、高さ8メートルの支柱から放射状に伸ばした縄で枝をつるす、