中日・高橋周平は、来季でプロ15年目のシーズンを迎える。「気づけば……」という感覚もあれば、「紆余曲折を経て……」と思う人もいるはず。奇しくも彼が入団してからチームは優勝を果たせていない。それゆえか、プロ入り後、一貫して背負う「3」番にはさまざまな声が届いてきた。