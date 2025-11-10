◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）リンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）に頼れるパートナーが戻ってきた。２週前から短期免許で騎乗しており、この馬とのコンビでも２、１着のクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝が１１か月ぶりにコンビを組む。「唯一の白星がクリスチャンですからね」と新田助手も信頼を寄せる。春は桜花賞３着など崩れ