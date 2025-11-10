タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が9日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。結婚記念日旅行について語った。「10月の22日で結婚3年迎えまして」と切り出したみちょぱ。「去年とか一昨年とかもやってたんですけど、国内日帰り旅行っていうのを結婚記日にやってまして」と語り出した。本ラジオの収録は先月22日以前に実施。今年は熊本旅行を予定していると説明した。