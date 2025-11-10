１１月９日にクマの足あとが見つかった札幌の円山動物園では、朝から市の職員などが電気柵の設置を行いました。付近では１０日朝もクマのような動物が目撃されています。クマの出没を受け電気柵が設置されたのは、札幌市円山動物園です。円山動物園では９日、１０センチほどのクマの足あとが発見され、臨時休園となりました。この影響で、動物園に隣接する円山公園の一部や自然歩道が２週間ほど閉鎖されることが決まったほか、近く