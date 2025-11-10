◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都・芝２２００メートル）ライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は４年連続の参戦。ここまで２、４、６着、着差は０秒３、０秒３、０秒５と善戦を続けている。６歳の冬を迎えようとしているが、充実ぶりは今回が一番と言っていいかもしれない。前走のアイルランドＴは４着だったが勝ち馬とは位置取りの差だけ。０秒１差まで追い込み、手綱を執った石川