ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が韓国帰国後、地元メディアに出演。野球選手としての最終的な「夢」を明かした。キム・ヘソンは韓国のテレビ局「JTBC」の報道番組「JTBCニュースルーム」に出演。メジャー1年目やワールドシリーズ制覇について振り返った。司会の女性から「最終的な夢は何ですか？」と尋ねられたキム・ヘソンは「難しいな…」としばらく考え込み、その後、「永久欠番になるのが野球選手とし