【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）【映像】神業キックフェイント→完璧シュートU-17日本代表の和田武士（浦和ユース）が、鮮やかなキックフェイントから圧巻の先制点を奪った。欧州最高GKも唖然とする一撃に、ファンたちが歓喜している。U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者であるU-17ポルトガ