西武は１０日、今井達也投手（２７）がポスティングシステムを利用してメジャーリーグへの移籍を目指す意向を示したことを受け、その挑戦を受諾すると発表した。今後、移籍に向けた手続きを開始するとした。西武が今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を容認するのは高橋光成投手に続いて２人目。今井は３年連続１０勝を挙げているエースで、今季は２４試合の先発で防御率１・９２と抜群の安定感だった。▽広池浩司球