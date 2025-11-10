11月6日から9日まで、WRC・世界ラリー選手権の第13戦『ラリージャパン』が愛知県と岐阜県を舞台に開催された。世界を転戦するラリーカーが日本ならではの街並みを走り抜ける姿がエモーショナルだと注目を集めている。【映像】城下町に美爆音、街角曲がり沿道は大声援（実際の様子）WRCでは、ステージとステージの間の区間は「リエゾン」と呼ばれ、一般公道を国ごとの交通規則に沿って自走で移動することになる。ラリージャパン