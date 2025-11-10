ロッテは11月17日、微細氷入りカップアイスの「爽」ブランドから「贅沢濃味バニラ」を全国で販売する。希望小売価格は税込248円。1999年4月に発売された「爽」は、均一の大きさの微細氷とアイスを組み合わせたもので、くちどけの良いアイスとスッキリとしたあと味が特徴。濃厚なミルクソースを組み合わせた「爽 贅沢濃味バニラ」は、2024年12月にコンビニエンスストアで先行発売。「濃厚なのに後味が良い」と好評を得たとして、今