社会学者の古市憲寿氏が９日、テレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」で、鈴木憲和農水大臣が力説している「おこめ券」について「こんなバカな政策ってあるんだなってびっくりしました」と酷評した。この日はコメ政策について議論。鈴木大臣はおこめ券の配布を公言しているが、古市氏は「こんなバカな政策ってあるんだなってびっくりしました。考え得る限り最悪な政策じゃないですか？」とバッサリ。その理由について「