ディズニーによる続3部作の中間作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）ライアン・ジョンソン監督も、カイロ・レン単独映画の話は耳にしているようだ。米にて語っている。 この頃『スター・ウォーズ』ファンの間で話題となっているカイロ・レン単独映画とは、同役を演じたアダム・ドライバーが発起人となって秘密裏に進んでいた企画のこと。スティーブン・ソダーバ}