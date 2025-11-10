兄弟姉妹を同じように育てているはずなのに、こんなにも違うのか…とおもしろい経験をした人もいるでしょう。同じ血を分けた子どもたちでも、感じ方や物の捉え方はその子それぞれですよね。今回ご紹介するお話はそんな兄弟たちの性格の違いを垣間見たというエピソードです。せせらぎ(@seseragi0822)さんがインスタグラムで連載した『白米の刑』をご紹介します。ユニークな罰に子どもたちはどんな反応をしたのでしょう