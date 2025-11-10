LE SSERAFIMが1stシングル『SPAGHETTI』でキャリアハイを更新し、公式活動を成功裏に終えた。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”LE SSERAFIMは、11月9日に放送されたSBS「人気歌謡」への出演を最後に、10月24日にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』の活動を終了した。この日、5人のメンバーは“配達員スタイル”の衣装でステージに登場した。これは事前プロモーション期間に公開された写真や映像コンテンツで着用して