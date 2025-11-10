本格的な冬の到来を前に、北陸の重い雪から木を守る「雪つり」の作業が金沢駅周辺の街路樹で始まりました。西高東低の気圧配置の影響でぐずついた空模様となっている10日の県内。雨がふったり止んだりの天気のなか金沢駅東広場の地下では街路樹の雪つりが始まり クロマツと梅の木から作業が行われました。庭師らは芯柱に結んだ縄で1本1本丁寧に枝を固定していました。 金沢市 花と緑の課・谷村亮輔 技師：「雪つりというのは金