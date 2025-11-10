女優コン・ヒョジン（45）が、自身に浮上した“妊娠説”を静かに鎮めた。【写真】コン・ヒョジン、“妊娠説”が浮上先月、お腹がふっくらして見える写真がきっかけで疑惑が広がったコン・ヒョジンだが、今回その時と同じ服装で撮った写真を再び投稿し、噂を一気に収束させた。コン・ヒョジンは11月8日、自身のSNSに特別なコメントを添えず、日本旅行中に撮影した複数の写真を公開した。写真の中の彼女は、本がぎっしりと並んだ書斎