モデルのハン・ヘジンのYouTubeチャンネルがハッキング被害を受け、削除される事態となった。【画像】ハン・ヘジン、日本旅行中にトラブル11月10日、ハン・ヘジンのYouTubeチャンネルで突然、仮想通貨関連のライブ配信が流れ、ファンを驚かせた。そのライブ映像は「ブラッド・ガーリングハウスCEOの成長予測」というタイトルで、仮想通貨市場やコインビジネスの成長予測を取り上げる内容だった。これまでハン・ヘジンのチャンネル