女優の吉岡里帆（32歳）が、11月9日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。出世作となった連続ドラマ「カルテット」について、「自分がずっと憧れて見ていた俳優さんたちに、すごい毒づいていかなければいけないというのが、まあ恐怖で」と語った。映画「平場の月」の監督を務めた土井裕泰監督が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。土井監督は連続ドラマ「カルテット」（2017年／TBS系）で吉岡里帆