５日、第８回中国国際輸入博覧会の大型パネルの前を歩く人たち。（上海＝新華社記者／任鵬飛）【新華社上海11月10日】中国国際輸入博覧局の李国清（り・こくせい）副局長は、新華社が9日配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、中国国際輸入博覧会は8年間にわたり吸引力を持ち続けていると指摘、今年は四つの「共」から中国市場の魅力を感じることができると紹介した。一つ目の「共」は「共に盛り上げ、吸引力を増強」。