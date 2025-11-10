９日、第２４回「中国経済円卓会議」の出席者。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海11月10日】新華社は9日、経済討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第24回）を配信した。中国国際輸入博覧局の李国清（り・こくせい）副局長、中国人民大学重陽金融研究院・全球領導力（グローバル・リーダーシップ）学院の王文（おう・ぶん）院長、医療機器世界大手メドトロニックの曹珊（そう・さん）大中華区副総裁（渉外・広報