９日、第２４回「中国経済円卓会議」の出席者。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海11月10日】中国人民大学重陽金融研究院・全球領導力（グローバル・リーダーシップ）学院院長の王文（おう・ぶん）氏は、新華社が9日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、世界の経済・貿易情勢が不確実性を高める中、中国国際輸入博覧会は希少性によって人々を引き付けているとの考えを示した。９日、中国経済円卓会議で発