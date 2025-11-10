秋の園芸シーズンにお気に入りの花を見つけてもらおうと、季節の花が会場一面に並ぶ「農場祭」が、7日から9日まで三重県松阪市で開かれました。「農場祭」は、松阪市に本社を置く農業・園芸の専門店クラギが開いたもので、花や野菜の苗を育てる農業用ハウス3棟を一般に開放して開かれています。会場では、冬の寒い時期にも花を咲かせるシクラメンや、秋から春にかけて咲くパンジー、ビオラなど約500種類の花をはじめ、野菜や果物の