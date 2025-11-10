お笑いコンビ「レインボー」が10日、都内で行われた「サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式」に出席した。「サトウの切り餅いっぽん」はスティックタイプの新しい餅で、他の食材と合わせたアレンジメニュー「手巻き餅」もしやすいのが特徴。正月に食べる印象のある餅を、日常でも食べてもらいたいという思いから生まれた。ジャンボたかお（36）は「子供の時からお世話になっているお餅。新しさも考えられて、