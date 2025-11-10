三重県四日市市に本社を置く三十三フィナンシャルグループは、7日、増収増益となる中間決算を発表しました。三十三フィナンシャルグループの発表によりますと、中間期の連結決算で売り上げにあたる経常収益は447億2300万円（前年同期比86億7000万円増）、経常利益は77億6800万円（前年同期比7億4000万円増）と過去最高益となりました。三十三フィナンシャルグループでは金利が上昇した結果、貸出金の利息収入が増加したことが増収