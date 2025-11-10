人気スイーツブランド「シュガーバターの木」から、ブランド史上初となる“生仕立て”の新作が登場！その名も『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』。名古屋での初登場時には即完売した話題作が、ついに大丸東京店に期間限定でお目見えします。発酵バターと北海道生乳100%の生クリームが織りなす、濃厚でとろけるような味わい♡一口で幸せに包まれる贅沢