【ワシントン共同】米議会上院は9日、当面の連邦政府支出を賄うつなぎ予算案を採決するため、動議の投票を始めた。可決されれば、過去最長となった政府機関の一部閉鎖は40日目にして、解除に向けて大きく前進する。