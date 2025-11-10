9日夕方、三陸沖でおきたマグニチュード6.9の地震では、岩手県の沿岸で津波を観測しました。この地震の震源付近では、過去に同じ規模の地震が相次いで発生したことがあり、気象庁は今後の活動に注意するよう呼びかけています。9日午後5時3分ごろにおきた三陸沖を震源とするマグニチュード6.9の地震では、岩手県盛岡市などで震度4の揺れとなったほか、岩手県の沿岸で10センチから20センチの津波を観測しました。三陸沖ではその後も