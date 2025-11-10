台風26号は南シナ海をゆっくりと北上して台湾に上陸したあと、14日ごろには沖縄の先島諸島に接近する見込みです。大型のため沖縄では早くから影響が出そうです。10日に予想される波の高さは、沖縄本島地方で4メートル、先島諸島で5メートルとなっていて、うねりを伴う高波に警戒が必要です。11日からは前線の影響も受けて大雨となる予想で、台風が接近する14日ごろまで、沖縄本島や先島諸島に雨雲がかかり続ける予想です。警報級の