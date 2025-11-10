歌手の工藤静香さんは11月10日、自身のInstagramを更新。美人俳優とのツーショットを公開しました。【写真】あの“国民的美少女”と！ 美女ツーショット「お二人とも綺麗」「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！」と書き出し、俳優の後藤久美子さんとのツーショットなど4枚の写真を載せています。1、2枚目がツーショットで、2人とも仲良しそうに顔を密着させた姿です。「相変わらず本当に美しい」と工藤さんは形容しています