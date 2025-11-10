海がもたらす恵（めぐみ）を知り、自然や食への感謝の気持ちを持ってもらおうと、8日、三重県鳥羽市で親子で楽しめる真鯛釣り体験が行われました。この催しは、子どもたちに普段できない体験をしてもらおうと、津市に本社を置く自動車販売会社ネッツトヨタ三重が運営する「チューリップくらぶ」が開いたものです。8日は午前と午後の部に県内外からあわせて54組111人の親子が参加し、いけすの中で泳ぐ真鯛釣りに挑戦しました。水面