占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）傍観者ムーブから、一歩踏み出して。世界が自分抜きで回っているような、疎外感、無力感を覚えそう。必要とされていない、いなくても気付かれない感じがして、どんどん内にこもってしまうでしょう。でも、それは、勘違いや思い込みに過ぎません。みんな、「しし座さんは