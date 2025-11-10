占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）運気は上々。気分はアップダウン。大幸運期に突入して、願いや希望が通りやすくなっています。でも、この流れを生かせるかどうかは、ちょっと怪しいところ。「イケそうな気もするけれど、ダメかもしれない」と臆病風に吹かれて、せっかくの流れ、勢いを見送ってしまうせい