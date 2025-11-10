第8回中国国際輸入博覧会が11月5日から10日まで上海市内で開かれ、日系企業が数多く参加しています。その中で、パナソニックは、「デザイン力」「AI力」「電子材料技術」の三つを軸に、中国市場での存在感を示しました。パナソニックホールディングス株式会社の本間哲朗・代表取締役副社長（グループ中国・北東アジア総代表）は取材に対し、「競争の激しい中国市場で生き残るためには、差別化が不可欠」とし、18年前に上海でデザイ