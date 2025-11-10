占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）スローテンポで、じっくり味わう。調子が狂いそう。必死で間に合わせたのに、「まだ、よかったのに」と言われたり、楽しみにしていた集まりが誰かの都合や機嫌で思うような展開にならなかったりしそう。でも、この「なにそれ？」案件は、「というわけで、自由時間の始