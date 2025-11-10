三重県のプロスポーツクラブ「ヴィアティン三重」の選手たちから直接指導を受けるスポーツイベントが、9日、津市内で開かれました。子どもたちの夢を応援し、夢中になる体験を通じて自信と達成感を育んでもらおうと津青年会議所が初めて開いたもので、9日は津市内の小学生約80人が参加しました。会場にはヴィアティン三重のサッカーとバスケットボール、バレーボールの選手、合わせて9人が集結。参加した子どもたちは経験に応じて3