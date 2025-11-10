占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）運気は揺り戻し中。ふと浮かぶイメージを大事に。改革の星・天王星がおうし座のフィールドに戻って、心境に変化が起こります。中断したプロジェクト、果たせなかった約束が急に気になったり、何かのキーワードに引っ張られて深追いしたりするでしょう。ちょっとした気