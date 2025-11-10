50代男性の顔面を殴打した疑いで、新潟市西区に住む無職の男（58）が9日、現行犯逮捕されました。警察によりますと9日午後6時半頃、暴行を受けた男性から「トラブルになって殴られた」と警察に通報がありました。男は新潟市江南区内で、50代男性の顔面を、右手拳で1回殴打したということです。暴行を受けた男性にケガはありません。男は「殴ったことは間違いない」と容疑を認めています。2人は知り合いではないとみられています。