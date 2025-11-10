トラック運送への理解を深めてもらおうと、トラックに関する様々な体験ができるイベントが、9日、三重県津市の三重県総合博物館MieMuで開かれました。子どもたちにトラック運送への興味を持ってもらおうと、三重県トラック協会が毎年開いているものです。会場には大型のトラックやキャリアカーなど様々なトラックが展示されたほか、小さな荷物をポイントまで運ぶスタプラリーが行われ、子どもたちが運送事業の一端を体験していまし