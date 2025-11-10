44回目を数える「全国豊かな海づくり大会」が天皇皇后両陛下のご出席のもと、三重県志摩市と南伊勢町で9日に開かれました。「全国豊かな海づくり大会」は、水産資源の保護や海の環境保全を呼びかけるため、毎年、天皇皇后両陛下が出席され、全国各地で開かれているもので、三重県内で開催されるのは41年ぶりとなります。志摩市の阿児アリーナで開かれた式典で天皇陛下が「『受け継ごう命あふれる清い海』をテーマに行われるこの大