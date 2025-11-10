天皇皇后両陛下は9日に開かれた「全国豊かな海づくり大会」出席のため8日午後、三重県に入られ、鳥羽市の鳥羽水族館を視察されました。両陛下の三重県ご訪問は6年ぶりとなります。天皇皇后両陛下は近鉄の特別列車で鳥羽駅に到着され、三重県の一見勝之知事や鳥羽市の小竹篤市長らの出迎えを受けられました。両陛下はお互いに寄り添われ、笑みを浮かべながら一人ひとりに挨拶されました。天皇、皇后両陛下の三重県へのご訪問は2019