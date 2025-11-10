阪神は10日、梅野隆太郎選手がFA権を行使せず、阪神に残留することを発表した。梅野は球団を通じ「これまで支えてくださったファンの皆様に、活躍する姿をお見せできるように、しっかり今から準備をして来シーズンに臨みたいと思います。そして、2025年シーズンで逃した日本一を奪還するために、チーム一丸となって頑張ります」とコメントした。