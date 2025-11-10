15、16日に韓国との強化試合（東京ドーム）を控える侍ジャパンは広島と練習試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を行う。ソフトバンク勢は野村勇はベンチスタート、松本裕樹は登板しない。投手陣は、平良海馬（西武）が先発し、大勢（巨人）、隅田知一郎（西武）、金丸夢斗（中日）、西口直人（楽天、松山晋也（中日）、森浦大輔（広島）とつなぐ。侍ジャパンの広島戦スタメン1右岡林勇希（中日）2二牧秀悟（DeNA