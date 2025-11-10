俳優の草磲剛（51）が9日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。SMAP時代を振り返った。当時のバラエティー番組などでのトークについて「メンバーがいたし、バラエティーでも僕が全然しゃべらなくても成立した。大体テンポ早いんですよ、みんな。僕がしゃべろうと思ったらしゃべっちゃうので」と回顧。「よくも悪くも凄く助けられて。楽ちんと言ったら楽ちんですよね。実質