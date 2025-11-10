秋田県と新潟県で９日、クマによる被害が３件あり、４人が負傷した。秋田県では麻酔銃による緊急銃猟も実施された。９日午前６時５分頃、秋田県五城目町馬場目の民家敷地内で、外に出た住人女性（７８）がクマ（体長約１メートル）に襲われ、顔などを引っかかれた。悲鳴を聞いて家の中から駆けつけた娘（５０）も、左太ももを引っかかれた。県警五城目署によると、クマはそのまま立ち去った。秋田県美郷町小荒川の民家では９